Избраха съдия на дербито Левски - Лудогорец

Валентин Железов бе определен за главен съдия на дербито между Левски и Лудогорец от 24-ия кръг на първа професионална футболна лига. Срещата е в неделя от 20.45 часа на стадион "Георги Аспарухов" и ще бъде предавана пряко по програма "Хоризонт" на Българското националнто радио.
Вижте всички наряди:
15 Апр 2021 г. Четвъртък 19:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Николай Георгиев Ангелов
16 Апр 2021 г. Петък 17:15 ч.
ФК Етър - ПОФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
16 Апр 2021 г. Петък 19:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Георги Спасов Славов
17 Апр 2021 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Ботев - ПФК Славия 1913
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Иван Захариев Вълчев
17 Апр 2021 г. Събота 20:00 ч.
ФК Арда - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
18 Апр 2021 г. Неделя 18:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК ЦСКА София ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Костадин Георгиев Стоичков