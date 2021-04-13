Избраха съдия на дербито Левски - Лудогорец

Валентин Железов бе определен за главен съдия на дербито между Левски и Лудогорец от 24-ия кръг на първа професионална футболна лига. Срещата е в неделя от 20.45 часа на стадион "Георги Аспарухов" и ще бъде предавана пряко по програма "Хоризонт" на Българското националнто радио.

Вижте всички наряди:

15 Апр 2021 г. Четвъртък 19:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Локомотив 1926

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Николай Валентинов Малджански

СН: Николай Георгиев Ангелов

16 Апр 2021 г. Петък 17:15 ч.

ФК Етър - ПОФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

16 Апр 2021 г. Петък 19:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Георги Спасов Славов

17 Апр 2021 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Ботев - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков

СН: Иван Захариев Вълчев

17 Апр 2021 г. Събота 20:00 ч.

ФК Арда - ПФК Берое

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Евгени Георгиев Георгиев

18 Апр 2021 г. Неделя 18:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК ЦСКА София ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев

СН: Костадин Георгиев Стоичков

18 Апр 2021 г. Неделя 20:45 ч.ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев4-ТИ: Георги Николов НиколовСН: Йордан Костадинов Иванов