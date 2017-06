Програма „Хоризонт“ ще излъчи в неделя пряко концерта на Ариана Гранде в памет на жертвите на терора в Манчестър

В неделя, 4 юни, програма „Хоризонт“ ще излъчи пряко концерта на Ариана Гранде в памет на жертвите на терора в Манчестър. В концерта „One Love Manchester“, организиран от певицата, ще вземат участие Justin Bieber, Coldplay, Take That, Niall Horan от One Direction, Usher, Miley Cyrus, Katy Perry и Pharrell Williams, както и много специални гости. „Смисълът на музиката е да ни изцелява, да ни събира заедно, да ни прави щастливи. Точно това ще продължим да правим заедно,“ написа Ариана Гранде в обръщение, с което анонсира събитието. Концертът е благотворителен, а приходите от него са в полза на фонда „We Love Manchester“ за подкрепа на пострадалите при терористичния акт и техните семейства.

Концертът започва в 21.00 ч. българско време и ще продължи до полунощ. „Хоризонт“ е единствената радиопрограма, която ще излъчва пряко целия концерт „One Love Manchester“ в България.