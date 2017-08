ХХ Джаз фестивал Банско 2017 – ден 4: Djabe – директно предаване от площад „Н. Вапцаров“ на 8 август от 19.10 часа

Big Band “Swing Kids” (Биг бенд „Суинг кидс“). Участниците са млади гимназисти от Рюселхайм, Германия. Бендът е основан през 1988 година, непрекъснато се обновява от нови, обичащи джаза музиканти и получава отличия на федерално ниво.



Lilly of the West (България)

Най-успешна у нас кънтри група, която с успех може да носи и името Lilly of the East, (т.е. от изтока). Съставена е само от български музиканти: Лили Друмева О’Райли (вокал, китара, цигулка, мандолина), Ясен Василев (вокал, китара), Михаил Шишков (банджо, слайд китара, хармоника, пиано), Свобода Боздуганова (контрабас). Формацията има отличия от Световната кънтри и блуграс асоциация в Нешвил.



Hot Four (Германия)

Програмата на квартета „Горещата четворка“ от Германия съдържа елементи от джаза на 20-те и 30-те години, в комбинация с традицията дошла от Луис Армстронг и Дюк Елингтън, за да стигнем до поп музиката на седемдесетте, в съчетание с нюанси от фънк, реге, салса и…танго. Почитателите на Джаз Банско не са изненадани от тази своеобразна еклектика: Hot Four гостуват за четвърти път у нас.



Djabe („Джабе“, Унгария)

Създадена преди повече от 20 години „Джабе“ е обявена за най-добра джаз-фюжън група в Унгария. Има повече от 50 издадени албума! Основен композитор е Тамаш Барабаш – известен на света басист-виртуоз. Формацията и отделни нейни членове периодично са имали работни ангажименти с: Garry Willis, Al diMeola, Alex Acuna, Steve Hackett, Dave Samuels, Paco Serry, Tony Lakatos, Dominique Di Piazza, Dewey Redman, Peter Erskine, Mike Mainieri, Gonzalo Rubalcaba, Erik Truffaz, Brian Culbertson, Charlie Haden, Joe Lovano…