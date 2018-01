Chuck E.'s In Love, „Чък И. е влюбен” заговорнически, шепнешком казва поетът Том Уейтс (Tom Waits) на партньорката си - певицата Рики Лий Джонс (Rickie Lee Jones), говорейки по телефона, когато разбира, че техният общ приятел Чък И. не се е появявал с дни при тях, защото срещнал любовта… Рики Лий Джонс улавя тази фраза „Чък И. е влюбен” и написва песен по нея. Така започва и издаденият малко по-късно неин дебютен албум - начало на пълноценно присъствие на талантливата изпълнителка, създателка на музика и текст Рики Лий Джонс в музикално-поетичния ни свят.

---------------------------------------------

Факт е, че от 1978 до 1988 година, в първите седем албума на групата „Тото” винаги, без изключение срещаме поне по една песен, с име на жена: Анджела, Лорийн, Кармен, Елеонора, Лия, Анна, Холиана, Мушанга или Памела. Кои са тези дами ние не знаем, но е известно, че така музикантите от „Тото” правят поклон към големия Рей Чарлс и към композитора - аранжор и диригент Марти Пейч (Marty Paich), баща на един от основателите на Тото - Дейвид Пейч. Години по-рано, през шейсетте, Рей Чарлс заедно с Марти Пейч създават албума Dedicated To You, „Посветено на теб”, в който всяка песен носи дамско име. А около легендарната песен Rosanna на „Тото”, вече четвърто десетилетие витае историята, че е посветена на актрисата Розана Аркет. Любопитните и жадни за повече информация могат да надникнат във виртуалното пространство, търпеливо изчаквайки посещението на Тото у нас на 4 март. И все пак авторът на „Розана” споделя, че песента е особено лична и е свързана с дама, към която изпитва искрено чувство. Но тя не се казва Розана Аркет… Можем да се доверим на Дейвид Пейч.



неделя, 28 януари от 17 часа