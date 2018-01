"If You Leave Me Now" – „Чикаго“

play

Днес в рубриката "Незабравимите" ще направим едно пътуване до Чикаго, и по-точно към една от най-красивите песни на групата, която носи името на този близо тримилионен американски град.

"Chicago" са създадени в едноименния град през 1967 г., а от богатата им история с над 100 милиона продадени албума и статута на една от най-успешните формации на всички времена, ние днес се спираме на "If You Leave Me Now" от албума им "Chicago X".



Това вече е времето на Питър Сетера като вокалист на групата, той е и автор на музиката, а песента излиза като сингъл в разгара на лятото - на 31 юли 1976 г. и е първата в историята на "Chicago", която стига до номер 1 в Билборд Хот 100.

Това става факт по-малко от три месеца след излизането на "If You Leave Me Now" - на 23 октомври, а точно двадесет дни по-късно песента е и номер 1 във Великобритания.

Оттам нататък следва един от най-успешните "походи" в историята на музиката - номер едно в Австралия, Канада, почти цяла Европа, Грами за най-добър аранжимент на група (единственото в историята на групата), номинация за Грамиза най-добър запис на годината, милион и половина продажби само в Щатите за година, "участие" в популярни сериали и филми като "Трима крале" с Джордж Клуни, "Сексът и градът", във видеоигри... и така "If You Leave Me Now" се превръща в най-успешната песен на "Chicago" в световен план.

А за малко да не "влезе" в албума и е записана в последния момент. Така е понякога с чудесата! Ето ги - "Chicago" от 1976 с "If You Leave Me Now".