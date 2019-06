Тони Бенет и Даяна Крол - „Любовта е тук, за да остане“

През 2018 година Тони Бенет и Даяна Крол издават съвместен албум, озаглавен „Love is here to stay”. В него двамата световноизвестни музиканти работят с джазмените от Ню Йорк, "Бил Шарлап трио". Албумът е издаден и като компактдиск, и като червен винил LP. Всички песни в албума са от Great American Songbook и са композирани от Джордж Гершуин, с текстове на Ира Гершуин. Тони Бенет и Даяна Крол се познават от дълги години, освен това тя е участвала в два негови дуетни албума.



