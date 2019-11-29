ПРОГРАМИ
Разширено търсене
Eмисия новини
от 08.00 часа
Споделете

Всички резултати в Лига Европа

Всички резултати от мачовете от петия кръг в Лига Европа:

Група А
Севиля – Карабах 2:0
1:0 Брайън Гил (61), 2:0 Мунас Дабур (90+2)

Дюделанж – АПОЕЛ (Никозия) 0:2
0:1 Урош Матич (12-дузпа), 0:2 Георгиос Меркис (43)

Група B
Малмьо – Динамо (Киев) 4:3
1:0 Расмус Бенгтсон (2), 1:1 Виталий Миколенко (18), 1:2 Виктор Циганков (39), 2:2 Маркус Розенберг (48), 3:2 Ердай Ракип (57), 3:3 Вербич (77), 4:3 Маркус Розенберг (90+6)

Лугано – ФК Копенхаген 0:1
0:1 Николай Томсен (26)

Група C
Краснодар – Базел 1:0
1:0 Ари (72-дузпа)

Трабзонспор – Хетафе 0:1
0:1 Хайме Мата (50)

Група D
Спортинг (Лисабон) – ПСВ Айндховен 4:0
1:0 Луис Фелипе (9), 2:0 Бруно Фернандеш (15), 3:0 Жереми Матийо (42), 4:0 Бруно Фернандеш (64-дузпа)

Розенборг – ЛАСК (Линц) 1:2
0:1 Томас Гойгингер (20), 1:1 Бьорн Йонсен (45), 1:2 Доминик Фризер (54)

Група Е
Лацио – ЧФР Клуж 1:0
1:0 Хоакин Кореа (24)

Селтик – Рен 3:1
1:0 Люис Морган (21), 2:0 Райън Кристи (45+1), 3:0 Майкъл Джонстън (74), 3:1 Адриен Уну (89)

Група F
Витория (Гимараеш) – Стандард (Лиеж) 1:1
0:1 Максим Лестиен (39-дузпа), 1:1 Андре Перейра (45+2)

Арсенал – Айнтрахт (Франкфурт) 1:2
1:0 Пиер-Емерик Обамеянг (45+1), 1:1 Дайчи Камада (55), 1:2 Дайчи Камада (64)

Група G
От 19:55 часа
Йънг Бойс – Порто 1:2
1:0 Кристиан Фаснахт (6), 1:1 Винсент Абубакар (75), 1:2 Винсент Абубакар (79)

Фейенорд – Рейнджърс 2:2
1:0 Тоорнстра (33), 1:1 Алфредо Морелос (53), 1:2 Алфредо Морелос (65), 2:2 Луис Синистера (68)

Група H
ЦСКА (Москва) – ЛУДОГОРЕЦ 1:1
0:1 Клаудиу Кешеру (66), 1:1 Фьодор Чалов (75)

Ференцварош – Еспаньол 2:2
1:0 Давид Сигер (23), 1:1 Мелендо (31), 2:1 Михал Шкварка (90+1-дузпа), 2:2 Серхи Дардер (90+6)

Група I
Сент Етиен – Гент 0:0

Олександрия – Волфсбург 0:1
0:1 Вут Вегхорст (45+1)

Група J
Истанбул Башакшехир – Рома 0:3
0:1 Джордан Верету (30-дузпа), 0:2 Джъстин Клуйверт (40), 0:3 Един Джеко (45)

Волфсбергер – Мьонхенгладбах 0:1
0:1 Ларс Щиндъл (60)

Група K
Бешикташ – Слован (Братислава) 2:1
0:1 Ерик Даниел (35), 1:1 Енцо Роко (75), 2:1 Адем Ляич (90+2)

Спортинг (Брага) – Уулвърхемптън 3:3
1:0 Андре Орта (6), 1:1 Раул Хименес (13), 1:2 Мат Дохърти (34), 1:3 Адама Траоре (35), 2:3 Паулиньо (65), 3:3 Франсерджио (79)

Група L
Астана – Манчестър Юнайтед 2:1
0:1 Джеси Лингард (10), 1:1 Дмитрий Шомко (55), 2:1 Дишон Бернард (62-автогол)

АЗ Алкмаар – Партизан 2:2
0:1 Такума Асано (16), 0:2 Сейдуба Соумах (27), 1:2 Ферди Друиф (88), 2:2 Ферди Друиф (90+2)
Програма Хоризонт Стадион    Лига Европа
Споделете
print Отпечатай
Още от
Севиля си осигури участие напролет в
ЦСКА (Москва) - Лудогорец 1:1
Иван Чепаринов
Йордан Лечков
51 клуба внесоха искане за извънредно –изборно общо събрание на БФ Волейбол
БФС
Николай Йорданов (с топката) ще ръководи дербито на кръга.
БНР
Новини
Радио България
Българско Национално Радио

София, бул. "Драган Цанков" 4

02 93 361

Към пълната версия