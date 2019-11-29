Всички резултати в Лига Европа

Всички резултати от мачовете от петия кръг в Лига Европа:

Група А

Севиля – Карабах 2:0

1:0 Брайън Гил (61), 2:0 Мунас Дабур (90+2)

Дюделанж – АПОЕЛ (Никозия) 0:2

0:1 Урош Матич (12-дузпа), 0:2 Георгиос Меркис (43)

Група B

Малмьо – Динамо (Киев) 4:3

1:0 Расмус Бенгтсон (2), 1:1 Виталий Миколенко (18), 1:2 Виктор Циганков (39), 2:2 Маркус Розенберг (48), 3:2 Ердай Ракип (57), 3:3 Вербич (77), 4:3 Маркус Розенберг (90+6)

Лугано – ФК Копенхаген 0:1

0:1 Николай Томсен (26)

Група C

Краснодар – Базел 1:0

1:0 Ари (72-дузпа)

Трабзонспор – Хетафе 0:1

0:1 Хайме Мата (50)

Група D

Спортинг (Лисабон) – ПСВ Айндховен 4:0

1:0 Луис Фелипе (9), 2:0 Бруно Фернандеш (15), 3:0 Жереми Матийо (42), 4:0 Бруно Фернандеш (64-дузпа)

Розенборг – ЛАСК (Линц) 1:2

0:1 Томас Гойгингер (20), 1:1 Бьорн Йонсен (45), 1:2 Доминик Фризер (54)

Група Е

Лацио – ЧФР Клуж 1:0

1:0 Хоакин Кореа (24)

Селтик – Рен 3:1

1:0 Люис Морган (21), 2:0 Райън Кристи (45+1), 3:0 Майкъл Джонстън (74), 3:1 Адриен Уну (89)

Група F

Витория (Гимараеш) – Стандард (Лиеж) 1:1

0:1 Максим Лестиен (39-дузпа), 1:1 Андре Перейра (45+2)

Арсенал – Айнтрахт (Франкфурт) 1:2

1:0 Пиер-Емерик Обамеянг (45+1), 1:1 Дайчи Камада (55), 1:2 Дайчи Камада (64)

Група G

От 19:55 часа

Йънг Бойс – Порто 1:2

1:0 Кристиан Фаснахт (6), 1:1 Винсент Абубакар (75), 1:2 Винсент Абубакар (79)

Фейенорд – Рейнджърс 2:2

1:0 Тоорнстра (33), 1:1 Алфредо Морелос (53), 1:2 Алфредо Морелос (65), 2:2 Луис Синистера (68)

Група H

ЦСКА (Москва) – ЛУДОГОРЕЦ 1:1

0:1 Клаудиу Кешеру (66), 1:1 Фьодор Чалов (75)

Ференцварош – Еспаньол 2:2

1:0 Давид Сигер (23), 1:1 Мелендо (31), 2:1 Михал Шкварка (90+1-дузпа), 2:2 Серхи Дардер (90+6)

Група I

Сент Етиен – Гент 0:0

Олександрия – Волфсбург 0:1

0:1 Вут Вегхорст (45+1)

Група J

Истанбул Башакшехир – Рома 0:3

0:1 Джордан Верету (30-дузпа), 0:2 Джъстин Клуйверт (40), 0:3 Един Джеко (45)

Волфсбергер – Мьонхенгладбах 0:1

0:1 Ларс Щиндъл (60)

Група K

Бешикташ – Слован (Братислава) 2:1

0:1 Ерик Даниел (35), 1:1 Енцо Роко (75), 2:1 Адем Ляич (90+2)

Спортинг (Брага) – Уулвърхемптън 3:3

1:0 Андре Орта (6), 1:1 Раул Хименес (13), 1:2 Мат Дохърти (34), 1:3 Адама Траоре (35), 2:3 Паулиньо (65), 3:3 Франсерджио (79)

Група L

Астана – Манчестър Юнайтед 2:1

0:1 Джеси Лингард (10), 1:1 Дмитрий Шомко (55), 2:1 Дишон Бернард (62-автогол)