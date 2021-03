Джулиус Рудел и златните години на New York City Opera

На 6 март преди 100 години във Виена е роден Джулиус Рудел. През 1943 започва работа като корепетитор в току-що появилата се New York City Opera. Получава американско гражданство, а на 25 ноември 1944 се качва за пръв път на диригентския пулт. Заглавието никак не е случайно: „Цигански барон“ от Йохан Щраус. Познавачи твърдят, че духът на Виена, ароматът и великолепието на тамошния музикален живот дълбоко са се врязали в съзнанието на Рудел, който остава до края на дните си на американска земя.



„Рудел ни грабна на мига с артистичност и финес, тъй рядко срещани що се отнася до диригентски дебют. При това 23-годишният Джулиус неотдавна е прекосил океана, завършвайки с отличие колежа Менъс. Музиката е в кръвта му, а умението с което ни потопи в неповторимата атмосфера на Виена наистина впечатлява“, пишат в авторитетното списание The New Yorker. Това се случва през 1944.



13 години по-късно Джулиус Рудел е избран за директор на New York City Opera. Тя се превръща в негов артистичен дом в следващите 22 години – златните години на знаменития американски оперен театър!



Програма „Христо Ботев“ припомня в съботната вечер (6 март от 20 часа) някои от записите, които ни завеща Джулиус Рудел. Сред тях се откроява този на „Риголето“ от Верди с Лондонската филхармония и певци с непомръкващ блясък: Шерил Милнс, Алфредо Краус, Бевърли Силс…



