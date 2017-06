Невероятната Криста Бел за първи път в България през ноември. С песните от новия си албум We Dissolve

Криста Бел, дългогодишната музикална партньорка на режисьора Дейвид Линч, е на европейско турне с песните от втория си пълнометражен албум We Dissolve, който излезе на 9 юни (AWAL/Kobalt Music Recordings). Софийската дата от турнето й е 17 ноември („София Лайв Клуб“, от 21.00 ч.), а огромната чест да организира концерта се пада на платформата „Аларма Пънк Джаз“ на програма „Христо Ботев“.

Албумът We Dissolve е записан в Бристъл, Великобритания. Продуцент е носителят на наградата „Мъркюри“ Джон Париш (помните брилянтната му работа по албума на Пи Джей Харви Let England Shake), а в записите на песните гостуват легенди от категорията на Ейдриън Ътли от Portishead, Джеф Даунс (Asia, Yes) и китаристът на Sunn O))) Стивън О‘Мали. Да кажем, че We Dissolve е поп албум с елементи на соул, рок и джаз, разбира се, е малко. В 10-те песни тук има и трип-хоп атмосфера, и инди/дарк-поезия, и онази особена (почти) филмова ефирна меланхолия, която с която винаги сме свързвали музиката на Криста Бел.



В станалите вече класически издания на Криста Бел – дебютния й албум This Train (2011) и ЕР-то й Somewhere In The Nowhere (2016) съавтор и продуцент е самият Дейвид Линч, с когото тя продължава да работи и като част от актьорския екип на третия сезон на „Туин Пийкс“ (в ролята на специален агент Тами Престън). Иначе съвместната работа на двамата творци датира още от знаковата песен Polish Poem от филма Inland Empire (2006). За Криста Бел Дейвид Линч казва, че е не само убийствен артист“, но и че „притежава голяма интуитивна способност да улавя настроението и да открива мелодии, които са наистина вълнуващи. И добавя: Когато за първи път я видях на сцената, си помислих, че е извънземна. Най-красивата инопланетянка въобще.

Кариерата на Криста Бел започва на 18-годишна възраст, когато подписва за RCA Victor като вокалистка на джипси-суинг формацията 8 ½ Souvenirs от Остин, Тексас, с която записва два албума в края на 90-те и за четири години обикаля цяла Северна Америка, споделяйки сцената с артисти като Уили Нелсън и Брайън Сетцер.

Първият limited edition тираж билети за концерта вече ви очакват в системата на EpayGo, а песните от албума We Dissolve вече звучат премиерно за България по БНР.



Фотограф: Карло Уилям Роси